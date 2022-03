Alla provincia di Imperia oltre 550mila euro per opere di difesa della costa, sicurezza, pulizia e accessibilità delle spiagge

Genova. Il presidente Giovanni Toti e l’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola annunciano lo stanziamento di oltre 2,2 milioni di euro per opere di difesa della costa, sicurezza, pulizia e l’accessibilità al littorale. Una cifra importante, che rispetto lo scorso anno è stata aumentata di oltre 700mila euro, consentendo di accogliere le richieste di tutti i Comuni. Nello specifico, sono stati erogati 324mila euro per la pulizia delle spiagge (150mila euro in più rispetto il 2021), 284mila per la sicurezza (210mila euro in più rispetto al 2021), oltre 100mila per l’accessibilità (6,6mila euro in più rispetto allo scorso anno che hanno consentito di accogliere tutte le domande ricevute), infine circa 1,5 milioni di euro per la realizzazione di opere di difesa della costa (370mila euro in più rispetto al 2021).

