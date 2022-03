Pieve di Teco, il presidente della Provincia Claudio Scajola incontra i primi cittadini della Valle Arroscia

Imperia. Proseguono gli incontri consultivi sul territorio, con i sindaci, promossi dal presidente della Provincia Claudio Scajola. Ieri sera a Pieve di Teco, in Municipio, erano convocati i primi cittadini della Valle Arroscia. Il presidente Scajola, dopo aver accennato ai recenti sviluppi di servizi fondamentali come quelli della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e del trasporto pubblico locale, ha illustrato gli interventi in

programma sulla viabilità della vallata. In particolare si è soffermato sui lavori in corso nel comprensorio di Monesi. A questo proposito l’obiettivo è quello della manutenzione delle strade e dei ponti, del ripristino della funzionalità della seggiovia.

... » Leggi tutto