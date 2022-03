Sanremo. Giovedì prossimo 24 marzo, dal pomeriggio in poi, verranno interrotti la maggior parte dei servizi dei rider di Glovo, Uber Eats e Deliveroo. Chi porta il cibo a domicilio non effettuerà il servizio in segno di lutto per il loro Marco Spinella nel giorno del suo funerale.

