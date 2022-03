Ventimiglia, è morto il cavaliere della Repubblica Giuseppe Incani

Ventimiglia. Cordoglio nella città di confine per la morte del cavaliere della Repubblica Giuseppe Incani, 77 anni. Socio dell’ANIOC, l’associazione degli insigniti di Onoreficenze Cavalleresche e dell’associazione Genieri e Trasmettitori, Incani, originario di Gonessa in Sardegna, era molto conosciuto a Ventimiglia dove viveva da anni e dove aveva fatto parte, tra l’altro, del “circolo Grazia Deledda”, fondato nel 1993 su iniziativa dei numerosi sardi residenti in zona.

... » Leggi tutto