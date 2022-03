Giovane straniero arrestato per rapina, è autore di incendi auto a Ventimiglia Alta

Ventimiglia. Ha precedenti penali gravi, l’algerino di 19 anni, da tempo a Ventimiglia e richiedente asilo in Italia, arrestato nella notte tra sabato e domenica scorsa nella città di confine per aver rapinato e ferito una donna che stava rincasando in via Turati. Il giovane, rintracciato dalla polizia in piazza Cesare Battisti poche ore dopo la rapina, era già stato arrestato, sempre dalla polizia, per l’incendio di diverse auto parcheggiate a Ventimiglia Alta nel gennaio scorso.

