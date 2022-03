Spot promozionali di Regione Liguria, Tosi (M5s): «Dopo la Canalis a chi tocca? quanto ci costerà?»

Genova. «Lo scorso 3 febbraio, come M5S Liguria, dopo le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal presidente Toti in merito agli investimenti per gli spot promozionali per la campagna 2022 con Elisabetta Canalis come apripista, avevamo chiesto di sapere con quali altri personaggi erano stati sottoscritti degli accordi e quali i relativi compensi. Stando al Governatore, infatti, la Regione aveva deciso di puntare su una serie di personaggi non liguri. E allora, chiedemmo: dopo lo spot con la Canalis, a chi sarebbe toccato raccontare la “sua” Liguria? La risposta datata 25 febbraio (recapitata peraltro solo oggi e dunque fuori dai tempi previsti per ogni tipo di accesso agli atti), di fatto ha smentito le sparate del presidente: infatti, lo stesso Toti ci ha fatto sapere che “non sono ancora stati sottoscritti accordi con ulteriori personalità per la promozione». Così dice il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, che poi aggiunge: «Avevamo chiesto la documentazione perché volevamo e ancora vogliamo capire quale attività o iniziative stia portando avanti la Giunta per la promozione della nostra regione. Per 5 anni ho chiesto di investire il più possibile sia a livello di comunicazione e spot televisivi, sia con la presenza della nostra regione alle più importanti fiere del settore, anche a livello internazionale. Grazie alle mie pressioni, negli anni la musica è cambiata e la Giunta, avendo partecipato ai più importanti appuntamenti, si è allo stesso tempo messa in vetrina anche in quelli che vengono definiti come mercati emergenti. Oggi, purtroppo per noi, apprendiamo che la campagna promozionale della nostra regione non è ancora stata definita. O è forse segreta? Insomma, a oggi, la cartolina della Canalis resta mestamente isolata».

