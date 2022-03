Agricoltura, le imprese della Liguria investono con forza sull’innovazione

Genova. Macchinari d’avanguardia, tnologie di precisione, dati, sensori, anche droni. L’agricoltura ligure conferma la sua capacità innovativa e anche di fronte ai tempi duri della pandemia non ha smesso di puntare al progresso. Negli ultimi due anni, infatti, quasi 8 imprese su 10 nella regione (77%) hanno sostenuto investimenti per innovare le loro attività. E oggi, il 74% ritiene che sarà fondamentale continuare a farlo anche in futuro per crescere in sostenibilità e competitività e poter affrontare le sfide che le attendono.

