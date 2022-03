Calcio, Finale. Alex Fabbri non ha dubbi: “La vittoria arriverà, la nostra forza è il gruppo”

Finale Ligure – Il Finale di Pietro Buttu ha ottenuto tre punti in tre partite, pareggiando contro compagini di spessore come Cairese, Fezzanese e Albenga domenica scorsa.

La prima marcatura del Riva è stata messa a segno da Alex Fabbri, che nonostante la piccola delusione per la vittoria sciupata nel finale non vuole assolutamente demordere: “Siamo usciti con grande rammarico in tutte e tre le partite, visto che abbiamo giocato sempre bene e potevamo portare a casa l’intera posta. Questo si lega anche alla convinzione di potercela giocare con tutte le squadre di entrambi i vecchi gironi”.

