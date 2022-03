Contestarono un comizio di Salvini a Genova nel 2015, antagonisti a processo dopo 7 anni

Genova. Dieci manifestanti antagonisti, considerati responsabili degli scontri con la polizia in occasione di un comizio elettorale del leader della Carroccio Matteo Salvini che si tenne in Largo Pertini a Genova il 26 maggio 2015 saranno processati a distanza di sette anni dai fatti. L’udienza preliminare che si è tenuta nei giorni scorsi, ha infatti fissato l’inizio del processo per il prossimo 8 giugno.

... » Leggi tutto