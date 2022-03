Imperia. È stata avviata la raccolta fondi nazionale promossa dalle società del Gruppo Crédit Agricole in Italia a sostegno di Save the Children, l’organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e per garantire loro un futuro, per aiutare i bambini ucraini colpiti dal conflitto in corso.

... » Leggi tutto