La Canottieri Santo Stefano al Mare al Meeting Nazionale Società e Master area Nord

Genova. Sabato e domenica prossimi il campo di regata di Genova Pra’ torna a ospitare, a distanza di tre anni, un nuovo e importante appuntamento nazionale. Saranno circa 600 i canottieri in gara nel Meeting Nazionale Società e Master per l’area Nord in forza a 52 società in arrivo da tutta la Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Toscana e Veneto. Capofila delle società liguri organizzanti, in collaborazione con FIC Liguria, è l’Elpis Genova insieme a Rowing Club Genovese, Canottieri Sampierdarenesi, Sportiva Murcarolo, Canottieri Voltri, Dario Schenone Foce e Club Sportivo Urania. Sfide sui 2000 metri per le categorie Ragazzi, Junior, Esordienti e Senior, sui 1000 per i Master.

... » Leggi tutto