Parco nazionale di Portofino, il M5s: “Rifare il procedimento coi sette Comuni a favore”

Rapallo. “Stupisce la decisione di un Tar periferico in apparenza non in linea con quella del Tar centrale. Detto ciò, la stessa sentenza conferma che il Parco Nazionale di Portofino esiste e che la Regione dà solo il parere e non l’intesa. Quindi, stante il vizio solo procedimentale rilevato, si deve ora cogliere l’occasione per rifare il procedimento corretto nei tempi – che il ministero effettivamente non ha rispettato – e nei modi, con i sette Comuni che si sono già dichiarati a favore“. Così la capogruppo comunale del M5S a Rapallo Isabella De Benedetti.

