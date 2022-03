Genova. L’UPF Universal Peace Federation Europa & Medio Oriente in cooperazione con l’Associazione Interreligiosa per la Pace e lo Sviluppo IAPD e la Federazione delle Donne per la Pace Mondiale WFWP, organizza un incontro di “Preghiera Interreligiosa per la Pace nell’Europa dell’Est”, che si terrà giovedì 24 marzo dalle 20 alle 20:50 in modalità Zoom.

... » Leggi tutto