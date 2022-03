Sanremo torna capitale del fiore, per Pasqua quattro giorni di eventi

Sanremo torna capitale del fiore con un fine settimana di eventi per le festività di Pasqua. Un lungo week end dedicato interamente al prodotto per eccellenza del Ponente ligure. Da giovedì 14 a domenica 17 aprile si terranno quattro giorni di appuntamenti per una “Pasqua in fiore”, com’è stata ribattezzata la manifestazione che vedrà Sanremo abbellirsi con decine di migliaia di petali, varie installazioni floreali, il ritorno del concerto della Sinfonica e dei grandi artisti al Casinò.

