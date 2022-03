Ventimiglia, fissati i funerali del 17enne Gabriele Iaria

Ventimiglia. Si terranno sabato alle 15 nella chiesa di Sant’Agostino, a Ventimiglia, i funerali di Gabriele Iaria: il ventimigliese di 17 anni che ha perso la vita in un incidente in scooter avvenuto sabato scorso a Latte. Il giovane, insieme a un amico, stava rincasando dopo una serata trascorsa con i coetanei, quando il motorino su cui viaggiava è finito a terra. Gabriele è stato sbalzato per diversi metri, andando a sbattere la testa sullo spigolo del marciapiede. Per lui non c’è stato nulla da fare.

