Genova. Nulla di fatto anche oggi al ministero del Lavoro nel secondo incontro tra Acciaierie d’Italia, sindacati metalmeccanici e rappresentanti delle regioni interessate per l’esame congiunto sulla cassa integrazione straordinaria chiesta per circa 3mila lavoratori in tutti i siti del gruppo, di cui 2500 a Taranto, per 12 mesi a partire dal 28 marzo.

