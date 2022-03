Imperia, a maggio la città celebra Ligustro con una settimana di eventi

Imperia. “Fili e legni verso il Giappone”. È questo il titolo del progetto pensato dall’amministrazione Comunale di Imperia, in collaborazione con l’associazione Magie di Punti, per rendere omaggio all’imperiese Giovanni Berio, in arte Ligustro, che con le sue opere ha divulgato e insegnato l’arte dell’incisione, creando una vera e propria scuola, che ha permesso di far conoscere l’Italia e il territorio ligure nel mondo, rafforzando i legami tra Italia e Giappone.

... » Leggi tutto