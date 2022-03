Imperia, Peroni: «Inaccettabile il ritardo per gli aumenti del contratto, i poliziotti sono stanchi»

Imperia. «A tre mesi dalla firma di un rinnovo contrattuale firmato a dicembre e che la categoria ha atteso per ben tre anni, i ritardi burocratici che stanno impedendo di vedere riconosciuti gli incrementi salariali, contribuiscono ad accrescere il malumore dei colleghi in provincia. Malessere pienamente giustificato per un contratto siglato dopo tre anni e che già risulta scaduto, con le aspettative dei poliziotti che ancora una volta vengono deluse per ritardi dovuti a cavilli di una burocrazia lentissima, e di una categoria che fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR, non vedrà riconosciuti i benefici economici» – fa sapere il segretario generale provinciale di Silp Cgil Polizia Antonio Peroni riferendosi ai ritardi del contratto per i poliziotti.

... » Leggi tutto