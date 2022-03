Messa in sicurezza argine Lungocenta, Tomatis (FdI): “Lavori fatti a metà che spettano alla Regione”

Albenga. “Alcune porzioni dell’argine sinistro del Lungocenta Croce Bianca che due anni fa erano cedute durante le forti precipitazioni. I lavori di somma urgenza sono stati anticipati grazie alle risorse messe in campo dal Comune e quindi dai cittadini di Albenga. A tutt’oggi la Regione, ha una competenza diretta su questo genere di emergenza, non ha ancora destinato tutte le risorse economiche per coprire quella utilizzata dall’ente comunale. Il Comune ha dunque provveduto ad effettuare i lavori per la messa in sicurezza e possiamo dire di aver scampato il pericolo. L’argine difficilmente, infatti, subirà cedimenti come è successo due anni fa». Lo ricorda Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

