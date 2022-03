Mira Lanza, fine demolizioni entro luglio e prime costruzioni in estate: ci sarà anche un Calimero 2.0

Genova. “Il nostro obbiettivo è costruire un bell’edificio, che piaccia alla gente, che duri nel tempo e che possa ospitare in maniera ottimale le nuove attività che faranno crescere il territorio, le demolizioni saranno ultimate entro giugno-luglio, sempre in estate si potranno già vedere i primi volumi costruiti”. A parlare durante la commissione consiliare di aggiornamento sul progetto “nuova Mira Lanza” è Alberto Pezzotta, amministratore della società Cospe, che si è aggiudicata l’area per una cifra di circa 9,5 milioni.

... » Leggi tutto