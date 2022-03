Mondiali, l’Italia non sarà a Qatar2022: la Macedonia del Nord vince al Barbera e vola in finale playoff

Palermo. Ore 22:41, l’incubo si ripete. Un gol di Trajkovski al 93’ in seguito ad una partita praticamente nulla da parte della Macedonia del Nord zittisce il Renzo Barbera, l’Italia è fuori da un’edizione dei Mondiali per la seconda volta consecutiva. Non era mai successo nella storia, un nuovo momento di vuoto per il movimento calcistico nazionale da cui però, adesso, uscire sarà davvero difficilissimo. La formula magica di Mancini ha smesso di essere efficace successivamente all’entusiasmante vittoria dell’Europeo traghettando Chiellini e compagni verso una vera e propria disfatta.

