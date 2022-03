Pini tagliati a Borghetto, è polemica. Il presidente dell’associazione Ata-Pc: “Dal sindaco indegni attacchi personali”

Borghetto Santo Spirito. “Il sindaco di Borghetto ha risposto a una legittima protesta della cittadinanza e della nostra associazione per l’abbattimento di numerosi pini non con argomentazioni tecniche, bensì con indegni attacchi personali, conditi peraltro di accuse false e infamanti. Premetto che, pur restando al momento ancora formalmente presidente dell’associazione ambientalista ATA PC, mi sto occupando di un altro Ente e non seguo più da tempo il settore che si occupa del verde, per il quale è stato nominato un apposito referente con esperienza decennale in materia. Inoltre, trattandosi di un’associazione, è evidente che ogni attività viene condotta da soci e volontari e non rispecchia certamente solo le idee di un singolo individuo, cosa che chiunque abbia un minimo di esperienza in campo associativo dovrebbe sapere. Pertanto, gli attacchi personali del sindaco Canepa risultano assurdi e pretestuosi”.

... » Leggi tutto