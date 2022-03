Sanremo. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Luca Lombardi oggi ha depositato un‘interpellanza per sapere se sindaco e Giunta intendano «intervenire in maniera tempestiva per ripristinare adeguatamente l’asfaltatura in via G. Borea in modo da mettere in sicurezza la strada e garantire l’incolumità a tutti coloro che la percorrono, in particolare scooteristi, motociclisti e ciclisti».

... » Leggi tutto