Sanremo, i giovani in piazza per il clima «Stop ai combustibili fossili, finanziano guerre»

Sanremo. «In questo momento più che mai è necessario abbandonare la dipendenza dai combustibili fossili. Perché stanno finanziando dei conflitti armati e stanno bloccando il passaggio a diverse forme di energia». Parla chiaro Pietro, un giovane studente sanremese, questa mattina in via Matteotti davanti all’Ariston, nel segno di Friday for Future, per manifestare contro i cambiamenti climatici dovuti all’inquinamento. C’è purtroppo anche la guerra in Ucraina, purtroppo, nell’agenda odierna dei problemi mondiali.

... » Leggi tutto