Taggia, Ztl di via Queirolo e via Lungomare: deliberato l’allungamento della fascia oraria di apertura

Taggia. A seguito della richiesta presentata dalla Consulta del Commercio e di un incontro tenutosi il 23 marzo presso il Comune di Taggia, la Giunta Comunale ha deliberato l’allungamento, fino a fine aprile 2022 – escluso Pasqua e Pasquetta – della fascia oraria di apertura della ZTL di via Queirolo e via Lungomare (con accesso dal varco di via Traversa San Giuseppe). Fino al 30 aprile pertanto sarà consentito il transito nelle zone sopracitate dalle 6 alle 11 e dalle 18 alle 24.

