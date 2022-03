Genova. Lenzuola o pezzi di stoffa bianchi e pennarelli rossi alla mano, tutti potranno partecipare al sit-in organizzato da Emergency sabato 26 marzo alle ore 16.30 in piazza De Ferrari davanti a Palazzo Ducale a Genova per manifestare contro la guerra in Ucraina e a favore della pace e dei diritti umani.

