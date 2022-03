Ventimiglia, Bevilacqua lascia carica di capogruppo. Di Muro: «Non mi piace il metodo»

Ventimiglia. Sulla decisione del consigliere della Lega Marcello Bevilacqua di lasciare la carica di capogruppo che ricopre in consiglio comunale, interviene l’onorevole Flavio Di Muro, segretario provinciale della Lega, nonché del coordinamento cittadino di Ventimiglia: «Ho appreso della sua volontà di lasciare la carica di capogruppo, non mi piace il metodo, avrei preferito, per rispetto degli altri consiglieri e assessori, ma anche degli iscritti, che ci fosse un confronto, come avveniva un tempo in politica, visto che si parla di scelte interne al partito».

