A Genova inaugura “La forma della meraviglia”: un ponte con Roma per raccontare il Superbarocco

Genova. Dopo l’inaugurazione ieri a Roma anche a Genova arriva Superbarocco, che crea un ponte tra Genova e Roma, tra le Scuderie del Quirinale e Palazzo Ducale, per celebrare una straordinaria stagione artistica, quando vennero create da celebri artisti stranieri come Rubens, Van Dyck, Puget, e brillanti talenti locali come Bernardo Strozzi, ValerioCastello, Gregorio De Ferrari, opere di sorprendente qualità. È questo il filo conduttore di Superbarocco, il progetto che già nel nome si richiama a Genova “La Superba” e che ha portato a Palazzo Ducale opere di altissimo livello.

... » Leggi tutto