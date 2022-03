“Adotta una tomba”, l’ultima speranza di salvare il monumentale dal degrado

Sanremo. Si terrà questo lunedì il sopralluogo del vicesindaco con delega Costanza Pireri presso il cimitero monumentale della Foce. L’antico campo santo è tristemente ritornato sotto i riflettori dopo che da queste pagine, ieri, Riviera24 ha pubblicato un reportage sullo stato di incuria in cui versa. Tombe fatiscenti, ricoperte da macerie sulle quali sono adagiate anche le targhe dei cittadini benemeriti di Sanremo. Basterebbe partire da lì, ramazza, carriola e guanti per le erbacce, per restituire all’onore del mondo un luogo sacro e dal potenziale turistico del tutto inesplorato.

