Amministrative 2022, Toti lancia il progetto “Italia al centro”: “Una federazione di liste che vogliono dare stabilità a politica”

Genova. “Italia al Centro è l’incontro di tante esperienze civiche e regionali che hanno fatto la loro strada, come tanti ruscelli verso il fiume ma che ora vogliono trovare il modo per riunirsi e dare una proposta politica a questo Paese”. Così il presidente della Liguria Giovanni Toti, a margine della convention “Dalle città all’Italia, una proposta per il Paese” in corso all’Acquario di Genova, una giornata che di fatto rappresenta l’atto di nascita del progetto centrista che raccoglierà l’eredità di Cambiamo e di Coraggio Italia. Presenti tra gli altri, oltre a vari esponenti arancioni genovesi e liguri, anche i senatori Gaetano Quagliariello e Paolo Romani.

