Airole. Chiusura con quattro vittorie consecutive per l’Airole Fc nella regular season del campionato di serie C di calcio a 5 2022. Dopo i successi contro Santo Stefano, Camporosso e Taggia è infatti arrivata ieri proprio a Camporosso anche l’affermazione per 5-0 con il San Lorenzo nel recupero della decima giornata del girone A con cui si chiudeva la stagione regolare.

... » Leggi tutto