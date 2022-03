Comunali, Toti presenta la lista a sostegno di Bucci: “Con noi Genova città trainante del Paese”

Genova. Chi si aspettava grandi novità stilistiche è rimasto deluso. Il simbolo della lista di Giovanni Toti a sostegno delle ricandidature di Marco Bucci e Pierluigi Peracchini a Genova e La Spezia sarà pressoché uguale a quello usato per le regionali del 2020: un cerchio arancione con la scritta “Toti” in blu e in grande evidenza, la dicitura “Liguria al centro” in alto e “per Genova/per Spezia” in basso. I loghi sono stati presentati oggi all’Acquario al termine della convention con cui il governatore ha dato avvio al progetto “Italia al centro”, federazione centrista che punta a unire l’area moderata in vista delle elezioni del 2023.

... » Leggi tutto