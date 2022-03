Imperia. Pareggio a reti inviolate per il Ligorna allo stadio Ciccione contro l’Imperia. Se all’andata i biancoblù si imposero per 2-1 grazie alla rete di Brunozzi diverso è dunque l’esito di questo derby ligure di ritorno in serie D, scivolato via senza marcature.

