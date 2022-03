Pietra, il PD: “Su sanità teatrino stucchevole. Inaugurare una nuova stagione di confronto”

Pietra Ligure. “In questi giorni assistiamo sbigottiti al continuo botta e risposta tra esponenti politici, più o meno autorevoli del centrodestra, sulla questione del futuro degli ospedali di Pietra Ligure e Albenga. Come già espresso alcune settimane orsono, riteniamo che questo atteggiamento ostile e irrazionale, non porti a risultati apprezzabili per entrambe le parti. Registriamo piuttosto che dietro a questo teatrino stucchevole e ridondante ci sia l’incapacità, da parte di questi personaggi, i cui partiti sono al governo della Regione (è bene rimarcarlo), di incidere concretamente all’interno della propria compagine politica che, nella fattispecie, gestisce le sorti della nostra salute pubblica. Insomma, una ossessiva ricerca di visibilità e consenso da ottenere a tutti i costi e con qualsiasi mezzo”. A dirlo sono gli esponenti del Partito Democratico di Pietra Ligure.

