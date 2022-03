Rimessa Gavette, Rossetti (PD): “Finalmente la giunta ha attivato la procedura del Pris per la riqualificazione”

Genova. “Finalmente la Giunta regionale ha attivato la procedura del Pris per la riqualificazione dell’autorimessa di Gavette. Un primo passo verso la tutela dei cittadini per un progetto che non è mai stato sottoposto, nonostante il forte impatto sul territorio, né al consiglio comunale né la Municipio della Media Valbisagno” spiega il consigliere regionale del partito democratico Pippo Rossetti dopo la delibera di Giunta che attiva il Priss per la riqualificazione della rimessa di Gavette.

... » Leggi tutto