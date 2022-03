50 anni dalla prima protesta gay che scosse l’Italia, a Sanremo l’arcobaleno Pride

Sanremo. 50 anni dal prima protesta gay che scosse l’Italia, a Sanremo arriva l’onda Pride. Si terrà sabato 9 aprile, con partenza da Pian di Nave e arrivo in piazza Colombo, il primo vero e proprio Pride della storia della Città dei Fiori. L’occasione cade nel 50° anniversario la contestazione gay che si tenne di fronte al Casinò Municipale. Correva l’anno 1972 e nelle sale del teatro dell’Opera, il 5 aprile, illustri scienziati italiani e stranieri dibattevano di sessuologia in un congresso dove l’essere omosessuale veniva considerato un comportamento deviante, una malattia, come tale trattabile con le tecniche più disparate: vedi l’elettroshock.

