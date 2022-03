Bordighera, dà in escandescenza e danneggia segnaletica stradale e cestini: uomo ricoverato

Bordighera. Panico nel pomeriggio di ieri in via Pasteur, all’altezza della rotonda del “Garden”, per un uomo abitante a Bordighera, che ha dato in escandescenza, distruggendo alcuni cestini gettacarta e un cartello della segnaletica stradale. Per contenere la furia dell’uomo, che lanciava pietre spaventando i passanti, sono intervenuti i carabinieri di Bordighera insieme con la polizia locale.

Ad un certo punto, l’uomo si è ferito alla testa, colpendosi con una pietra, con l’intento di togliersi la vita. Sul posto è così giunta un’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti.

