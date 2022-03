Cairese sei da vertice! Il goal di Babliuk lancia la rimonta: “Per mio nonno in Ucraina”

Un goal per sognare, una gioia in un momento difficile. La rete del centrocampista Mykola Babliuk ha consentito alla Cairese di pareggiare i conti contro un Angelo Baiardo che stava conducendo 2 a 1. Rete fondamentale alla quale ha fatto seguito il centro di Piana, che a tempo scaduto ha mandato in estasi il pubblico del Brin e in orbita i sogni di una squadra che ora vede la Serie D come un obiettivo concreto.

