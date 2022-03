Comune Genova istituisce gruppo ‘Angei de Zena’: nuovo regolamento per intervento volontari

Genova. Con l’approvazione, da parte della giunta comunale di Genova del nuovo ‘Regolamento per la partecipazione dei volontari civici e per la disciplina del registro comunale delle associazioni’ che entrerà in vigore nei prossimi giorni, è stato istituito ufficialmente il gruppo comunale dei Volontari civici denominato ‘Angei de Zena’, Angeli di Genova, nel quale potranno confluire associazioni e singoli che svolgono attività a favore della collettività in pieno spirito di solidarietà e in maniera gratuita e senza scopo di lucro come fecero gli ‘Angeli del fango’ durante le alluvioni che hanno devastato il capoluogo ligure.

