“Il 112 bypassato dai biglietti da visita della Polizia Locale”. Il sindacato della polizia scrive al prefetto

Genova. “La scelta del Comando della Polizia Locale del Comune di Genova di distribuire biglietti da visita in numerosi esercizi commerciali contenenti un numero telefonico da contattare per contrastare i cosiddetti “Reati Predatori”, bypassando il rigido protocollo del NUE 112 Liguria è la dimostrazione del mancato coordinamento delle forze dell’ordine in campo sul territorio genovese e ligure”.

