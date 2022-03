Peste suina, restrizioni a 6 km dalle carcasse infette: la nuova ordinanza potrebbe salvare il savonese

Liguria. Con l’inizio della primavera, le vacanze pasquali e i ponti primaverili alle porte, si attende la nuova ordinanza ministeriale che riscriverà in confini della zona infetta relativa alla diffusione della peste suina africana. A quasi due mesi e mezzo dal primo provvedimento, quindi, potrebbe cambiare la geografia dell’emergenza, come richiesto e sollecitato da categorie e associazioni economiche legate alle filiere agricole e dell’allevamento oltre che per l’outodoor e la fruizione pubblica dei sentieri e dell’entroterra.

... » Leggi tutto