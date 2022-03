Vittoria casalinga per la squadra femminile del San Camillo Riviera Pallamano Imperia

Imperia. Ancora una vittoria casalinga per il team del capoluogo nel Campionato di Prima Divisione Francese, anche se di misura, contro l’ASBTP Nizza Handball, per 30/29. Bisogna sottolineare il fatto che è stata una partita molto nervosa, equilibrata sì, ma c’era molta tensione in campo perché per entrambi era in palio il primo posto in classifica proprio nell’ultima giornata del girone di andata. E’ vero altresì che le rosablù devono recuperare una partita contro il Cannes ma non è ancora stata decisa la data.

... » Leggi tutto