Yacht “congelati” a Sanremo e Imperia, il conto degli oligarchi lo paga lo Stato

Sanremo. Yacht “congelati” nei porti della Città dei Fiori e di Imperia, il conto degli oligarchi lo anticipa lo Stato. E’ questo l’ultimo dei paradossi che emerge dal decreto di “congelamento” (non si può parlare in senso proprio di confisca o sequestro, in assenza di un procedimento penale vero e proprio), dei beni riconducibili ai magnati russi finiti nella black list dei fiancheggiatori di Vladimir Putin.

... » Leggi tutto