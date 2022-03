Alle comunali anche una lista rossoverde: “Genova laboratorio per una proposta nazionale”

Genova. C’è chi l’ha già battezzata “lista rossoverde“, anche se l’interpretazione cromatica si presta a qualche equivoco: mentre sul rosso non ci sono dubbi, è bene sottolineare che il verde non sarà quello “padano” della Lega ma quello dell’omonimo partito ecologista. A fare da trait d’union tra le due realtà è il consigliere regionale Ferruccio Sansa, candidato dei progressisti sconfitto da Giovanni Toti, che tuttavia non rinuncia a dire la sua e vara un simbolo col proprio nome a sostegno di Ariel Dello Strologo nella sfida per riconquistare Palazzo Tursi.

