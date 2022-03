Bordighera obbligata a conferire impianto acquedotto, ma Rivieracqua non ha mai visto dotazione comunale

Bordighera. All’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale di Bordighera, che sarà convocato a breve, verrà discusso il verbale di consegna degli impianti che sancirà il conferimento del patrimonio idrico integrato cittadino nella società Rivieracqua in ottemperanza alle disposizioni del Consiglio di Stato, che obbligano di fatto l’amministrazione comunale a passare dalla gestione in economia alla gestione consortile. Un dato di fatto incontrovertibile, nei confronti del quale Palazzo Garnier non può fare nulla se non cercare, come sta facendo, di strappare le condizioni migliori per tutelare cittadini e dipendenti.

