Diano Marina, il consiglio comunale si accende sulla questione rifiuti

Diano Marina. Si torna a discutere del piano urbanistico comunale a Diano Marina. L’ingegner Riccardo Volpara ha illustrato l’aggiornamento tecnico per gli studi in materia di microzonazione sismica, approvato questa sera in consiglio comunale. «La necessità è di avere le progettazioni eseguite non solo secondo la normativa sismica ma anche seguendo le regole della liquefazione dei suoli: un fenomeno che va tenuto sotto controllo ma soprattutto prevenuto. La Regione ha eseguito un lavoro in collaborazione con l’Università di Genova sulla microzonazione sismica, mentre a livello Nazionale sono state approvate le linee guida. In questo modo sono state fornite ai comuni indicazioni su come procedere per regolamentare la problematica in questione».

