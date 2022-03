Genova. E’ finita con una fumata nera definitiva la seconda e ultima giornata del tavolo (in remoto) tra governo, sindacati e azienda sulla cassa integrazione straordinaria per 3 mila lavoratori di cui 2500 a Taranto e 250 a Genova. I ministri del lavoro e dello sviluppo economico, probabilmente consci della quasi impossibilità di arrivare a un accordo, non si sono nemmeno presentati.

