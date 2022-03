Municipi, Sansa e la sinistra incalzano: “Il Pd non può prendersi tutto. E servono candidate donne”

Genova. “Io metto come uno dei paletti essenziali quello della parità di genere. Secondo, non è possibile che un partito possa pensare di prendersi tutto perché altrimenti non andiamo lontano. E il terzo criterio dovrà essere quello della competenza“. A lanciare un messaggio chiaro alla coalizione giallorossa mentre si gioca la partita delle candidature nei Municipi è Ferruccio Sansa, intervenuto durante la presentazione della lista che conterrà il suo nome insieme a quello dei Verdi e di Linea Condivisa. E aggiunge, senza troppi giri di parole: “Il Pd non può mettere tutti i candidati nelle zone vincenti, deve saperlo”

