Sanremo, auto svolta e travolge scooter: ferito sessantenne

Sanremo. Un uomo di circa sessant’anni è rimasto ferito, sembra in modo piuttosto serio, in un incidente avvenuto nel pomeriggio in corso Mazzini, all’altezza del civico 501, a Sanremo. Stando a quanto ricostruito, il sessantenne in sella a uno scooter di grossa cilindrata è stato travolto dall’auto guidata da una anziana, che dall’Aurelia ha svoltato a sinistra per entrare nel viale che porta al parcheggio del negozio Conbipel e del supermercato Md.

