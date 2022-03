Sanremo, nuovo incontro virtuale al Ruffini-Aicardi: omaggio al genio di Mario Bava

Sanremo. Un nuovo incontro virtuale dell’Istituto Ruffini – Aicardi è imminente. L’ormai consolidata rassegna in questa occasione si occuperà di cinema per un evento eccezionale: mercoledì 30 marzo dalle ore 15 alle 17, come sempre in aula virtuale su piattaforma G-Suite, tramite Meet, professori e studenti questa volta si collegheranno per celebrare e commemorare un importante figlio della città di Sanremo, il regista, fotografo e maestro degli effetti speciali Mario Bava.

... » Leggi tutto